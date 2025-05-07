В Ленинском округе поздравили бывших детей-узников концлагерей

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Владислав Рымша совместно с представителями Торгово-Промышленной Палаты муниципалитета, участниками движения «Волонтеры Победы», представителями Совета ветеранов и сферы здравоохранения посетили Социальный центр «Домодедовский», где они вместе с руководителем центра Татьяной Тихоновой поздравили бывших детей-узников фашистских концлагерей и вручили им подарки, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«День Победы — это особенный день для каждого из нас, наполненный одновременно радостью и скорбью. Война оставила неизгладимый след в судьбе всего советского народа. Вы — живые свидетели тех событий, и ваш опыт бесценен для молодого поколения. Прошу вас, делитесь своими воспоминаниями с родными и близкими, рассказывайте о героизме и о нашей общей победе. От всей души поздравляю вас, желаю крепкого здоровья и вручаю эти подарки», — сказал Владислав Рымша.

Все участники мероприятия провели время в душевной и дружеской обстановке, обмениваясь воспоминаниями и впечатлениями. Кроме того, участники отделения «Активное долголетие» подготовили для гостей творческие номера.

В целом по стране насчитывается 50 тысяч бывших узников фашистских концлагерей, в Московской области — чуть более тысячи, а в Ленинском городском округе на сегодняшний день проживает 30 человек, которые в детском возрасте познали все ужасы войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.