В Ленинском округе помогут собраться в школу детям из малообеспеченных семей

Традиционная ежегодная акция «Собери ребёнка в школу» продолжается в Ленинском городском округе. По инициативе партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» в муниципалитете организованы «полки добра», пункты приема канцтоваров и других необходимых школьных принадлежностей. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа.

«Знаем, что купить все необходимое ко Дню знаний, — серьезная нагрузка на бюджет многих семей. Среди наших жителей есть те, кому особенно важно чувствовать поддержку, чувствовать, что они не одни. Это многодетные, малообеспеченные семьи, дети участников специальной военной операции, ребята с ограниченными возможностями здоровья. Наш долг — сделать так, чтобы каждый ребенок, независимо от жизненной ситуации, имел все необходимое для школы и не чувствовал себя обделенным», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В муниципалитете открыты первые точки для сбора школьных принадлежностей в рамках акции «Собери ребенка в школу». Они находятся в Видном: в торговом комплексе «Красный камень» (ул. Березовая, дом 1, с. 8, 2 этаж, магазин «Канцпарк») и в магазине «Твоя книга» (ул. Советская, д. 27). Также помощь можно передать в приемную «Единой России» по адресу: ул. Школьная улица, д. 17.

Жители могут приобрести и передать на благотворительные цели канцелярские товары, тетради, учебные пособия, товары для творчества, школьную и спортивную форму, а также портфели. Наборы получат семьи, обратившиеся за помощью к представителям партии. В 2024 году такую поддержку получили свыше 50 школьников в Ленинском округе. В этом году сбор заявок продолжается. Подать ее можно в специальном разделе на официальном сайте «Единой России».

Кроме того, ежегодно в преддверии 1 сентября в Ленинском округе несколько десятков детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получают наборы первоклассника от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.