В Ленинском округе появилась аллея предпринимателей

В Ленинском городском округе около стадиона «Металлург» появилась новая зеленая зона — аллея предпринимателей. Инициатива по созданию аллеи принадлежит активным представителям бизнес-сообщества муниципалитета, которые решили внести свой вклад в благоустройство города в преддверии нового сезона. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Инициатива предпринимателей по созданию Аллеи предпринимателей особенно ценна, поскольку она непосредственно является частью компенсационной программы по восстановлению зеленых насаждений на месте ранее удаленных берез. Мы рады, что бизнес-сообщество разделяет нашу ответственность за экологическое благополучие округа и активно участвует в этой важной работе», — сказал руководитель аппарата торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа Дарья Филатова.

В высадке деревьев приняли участие более 20 компаний, работающих на территории Ленинского округа. Совместными усилиями было высажено 60 сосен и 3 дуба, ставших основой новой аллеи.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Ленинском округе прошла масштабная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» на восьми различных площадках муниципалитета, в рамках которой были высажены более 2500 крупномерных деревьев и кустарников. В акции приняли участие представители администрации муниципалитета, духовенства, руководители профильных служб, ветераны, активисты «Волонтеров Подмосковья», «Движения Первых», «Единой России», предприниматели, а также неравнодушные жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.