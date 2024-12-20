В Ленинском округе подвели итоги фотоконкурса «Зима в Подмосковье»

В Ленинском городском округе завершился конкурс фотографий «Зима в Подмосковье». Организаторами были подведены итоги и отмечены лучшие творческие работы. числе победителей семь талантливых фотографов, которые показали креативный подход и успешно выполнили все требования конкурса, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Все участники конкурса фотографий продемонстрировали свой талант и креативный подход. Каждое изображение уникально и вызывает интерес. Мы благодарим всех, кто принял участие и поделился своим видением зимы в Ленинском городском округе», — отметили в пресс-службе.

Принять участие в зимнем фотоконкурсе мог любой желающий. Участникам необходимо было сделать тематические фото и опубликовать в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» с отметкой официальной страницы администрации муниципалитета и хештегами.

Самые креативные победители конкурса смогут забрать сувениры с символикой общеобластного проекта «Зима в Подмосковье» с 23 по 27 декабря с 09:00 до 18:00 по адресу: Московская область, город Видное, улица Школьная, дом 26а. Предварительно необходимо будет связаться с организаторами через личные сообщения на официальном аккаунте «ВКонтакте» администрации Ленинского городского округа.

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