В Ленинском округе почтили память жертв политических репрессий

«На Бутовском полигоне с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938 года были расстреляны и захоронены 20 762 человека, в месте, которое является крупнейшим в Москве и Московской области территорией массовых захоронений. В настоящее время на полигон приезжают люди со всего мира, чтобы почтить память тех, кто был захоронен в братских могилах», — сообщил директор Мемориального центра «Бутово», член Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской при Патриархе Московском и Всея Руси Игорь Гарькавый.

Утром Божественную литургию в храме новомучеников и исповедников Российских возглавил епископ Иоанн Бронницкий, после он отслужил панихиду по расстрелянным на Бутовском полигоне. Затем перед мемориалом «Сад памяти» прошла акция «Голос памяти», где были зачитаны имена в количестве 20 762 жертв полигона по спискам НКВД. К нему присоединились священнослужители, родные пострадавших, прихожане московских и подмосковных храмов, а также гости из других регионов России. После прочтения имен, участники акции возложили цветы и поставили лампады.

«Моя супруга Ирина Косильская скончалась в мае текущего года. Ее дедушка по материнской линии был арестован 14 января 1938 года и расстрелян 31 января того же года по обвинению в антисоветской агитации, основанному на материалах дела», — поделился родственник одного из пострадавших Николай Саюнов.

