В Ленинском округе почтили память павших в День Героев Отечества

Представители администрации, депутаты Ленинского округа и жители почтили память всех героев Отечества у памятника Ивана Андреевича Буянова. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня мы чествуем память всех героев и говорим слова поддержки нашим ребятам, которые сейчас выполняют свой долг. Когда мы привозим им гуманитарную помощь и письма от школьников, это дает им огромные силы. Я видел слезы на глазах воинов, читавших детские послания. Спасибо каждому, кто помогает нашим защитникам — эта поддержка невероятно важна для нашей общей победы», — отметил Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко.

Уточняется, что мероприятие на Аллее Героев стало частью традиционного цикла памятных событий, которые проходят в Ленинском округе в Дни воинской славы России. Также, на церемонии присутствовала внучка Ивана Буянова Светлана Слешина, которая поделилась воспоминаниями о своем знаменитом деде.

«В этом году исполняется 60 лет со дня его кончины. Он был человеком, которого знали очень многие в 50–60-е годы, и которого до сих пор помнят и любят все односельчане за его доброту и труд», — рассказала Светлана.

В завершение церемонии участники возложили цветы к памятнику Ивана Буянова, отдав дань уважения не только героям прошлых лет, но и современным защитникам Отечества.

