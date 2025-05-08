В Ленинском округе почтили память героев Великой Отечественной войны

В подмосковном Ленинском городском округе в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялся торжественный митинг у обелиска Великой Отечественной войны «Негасимая память сердец». Мероприятие началось с приветственного слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова, о чем сообщили в его пресс-службе.

«С каждым годом, по мере того, как время отдаляет нас от тех трагических лет, мы все сильнее осознаем масштаб героизма советского народа. Мы храним в памяти миллионы погибших, разрушенные города и деревни, невероятные муки и трудности, которые выпали на долю наших предков. Их самопожертвование не было напрасным. Они защитили нашу землю, нашу культуру, наше право на существование. Сегодня мы вспоминаем не только героев Великой Отечественной, но и тех, кто в наше сложное время продолжает их дело, отстаивая интересы России в ходе специальной военной операции. Мы гордимся нашими бойцами, которые с честью исполняют свой долг, демонстрируя храбрость, непоколебимость и героизм. Выражаем скорбь о тех, кто погиб в боях. Продолжим поддерживать и оказывать всестороннюю помощь их семьям — для нас это принципиально важно. По инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы запустили масштабную программу по увековечиванию памяти наших бойцов. На Видновском кладбище сегодня открыли мемориальный комплекс в честь 7 участников СВО. Гранитные монументы с надгробными плитами были созданы при участии семей погибших. В текущем году планируем установку еще 10 памятников», — сказал глава Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Почтить память героев минутой молчания и возложить цветы к мемориалу вместе с главой округа пришли представители администрации, депутаты, ветераны, матери и вдовы погибших участников специальной военной операции, Герой России, активисты движения «Волонтеры Подмосковья», «Молодой Гвардии Единой России», «Юнармии», а также жители Ленинского городского округа.

«Девятое мая — важнейший праздник для нашей страны. Хочу выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Благодаря им мы живем, радуемся, учимся и познаем новое. Они подарили нам возможность жить, растить детей и внуков, чтобы будущие поколения помнили и чтили историю», — добавил герой России Рашид Галиуллин.

В ходе мероприятия также состоялось возложение цветов к могилам солдат, отдавших свои жизни в зоне проведения специальной военной операции.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.