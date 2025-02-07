В Ленинском округе по просьбе жителей проверили промзону

В Ленинском городском округе сотрудники муниципалитета совместно с представителями правоохранительных органов и министерства по содержанию территории и государственного жилищного надзора по просьбе жителей проверили район промышленной зоны между поселком городского типа Измайлово и села Булатниково. Местные жители пожаловались на неприятный запах электропроводки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Не все граждане в рамках законодательства осуществляют эту деятельность лицензировано. Поэтому, мы естественно стараемся бороться с такими случаями при содействии правоохранительных органов. Тех, кто незаконно сжигает провода и другие предметы на территории склада привлекают к ответственности», — сказала заместитель главы городского округа Виктория Морозова.

Во время проверки на территории были установлены факты утилизации отходов путем открытого сжигания, а также выявлены лица, которые осуществляют трудовую деятельность на территории Ленинского городского округа без соответствующих документов.

«В результате данного выездного мероприятия были задержаны восемь человек. У задержанных проверят документы, и если они не смогут их предоставить, это послужит основанием для привлечения к административной ответственности», — добавила Морозова.

Также во время рейда проверили строительную площадку рядом с Булатниковским прудом. Там сотрудники изучили документы рабочих-мигрантов и выяснили откуда поставляют грунт, используемый на стройке.

Такие выездные мероприятия по проверке соблюдения законодательства в Ленинском городском округе проводятся на регулярной основе.

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