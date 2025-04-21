В Ленинском округе парки проведут развлекательную программу на свежем воздухе

В связи с устойчивой теплой погодой для всех жителей и гостей Ленинского городского округа подготовлена разнообразная развлекательная и спортивная программа на свежем воздухе в парках Видного, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

В лесопарках «Высота» и «Апаринки» 23 апреля состоится детская игровая программа, включающая танцы, веселые игры и мастер-классы по изготовлению весенних поделок. 24 апреля Тимоховский парк приглашает юных посетителей на развлекательные мероприятия с танцами, спортивными состязаниями, экологическими уроками и творческой мастерской.

В Центральном парке 25 апреля для деток также запланирована целая развлекательная программа и «Кудесница-весна». А 26 апреля в парках «Апаринки» и Центральном пройдет «Парковая атлетика», где будут проходить турнир по настольному теннису, общая зарядка, чаепитие и другие развлечения.

27 апреля Расторгуевский парк станет местом проведения ярких весенних развлечений для детей. В программе — игры, танцы под музыку, создание весенних поделок и общение с аниматором. Также пройдут спортивные эстафеты, где участники смогут продемонстрировать силу, ловкость и скорость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.