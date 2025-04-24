В Ленинском округе памятники и мемориалы приводят в порядок к 9 мая

В Ленинском городском округе продолжаются работы по ремонту памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. К 9 мая в округе будут обновлены 39 памятников, из 43. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне уделяем особое внимание содержанию и благоустройству памятных мест. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводим обновление 39 памятников. На всех монументах совместно со специалистами МБУ „Благоустройство“ осуществляем покраску, уборку и высадку цветов и других насаждений. В местах, где это требуется перекладываем плиточное покрытие», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, что работы проводятся в деревнях Сапроново, Тарычево, в поселках Володарского, Развилка, Измайлово, в Видном, в селе Остров и других локациях.

«На территории памятника, павшим в боях Великой Отечественной войны в деревне Сапроново производим ремонт брусчатки и штукатурим постамент. В деревне Тарычево на заменили и покрасили ограждение. В поселке Развилка у памятника провели работы по частичной замене гранитной плитки основания монумента. Подобные работы до 1 мая также завершим и в поселке Володарского, у танка Т-80 в Расторгуево, в деревне Спасское. Кроме того, в Видном на Аллее Славы мы начали работы по частичной замене брусчатки, плиточного основания памятника, а также частичный ремонт штукатурки и окраску, частичную смену гранитной облицовки, укладку рулонного газона вокруг главной композиции монумента», — приводятся в сообщении слова директора МБУ «Благоустройство» Дмитрия Черкасова.

В пресс-службе добавили, что в поселке Измайлово на Центральной площади, в деревнях Картино, Беседы, Дыдылдино, Мильково работы по благоустройству уже завершены. Также специалистами до 1 мая планируется выставка кустарников у памятников в Острове и Молоково.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.