В Ленинском округе отправили очередные 5 тонн гуманитарного груза для бойцов СВО

В Ленинском городском округе сторонники партии «Единая Россия» совместно с активистами организации «Боевое Братство» собрали и отправили в зону проведения специальной военной операции очередную партию гуманитарного груза для бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа.

«Гуманитарная помощь — это знак солидарности и поддержки. Все, кто принимает участие в сборе и отправке, вносят свой вклад в общее дело. Мы, как представители патриотического движения, считаем важным — не оставаться в стороне и прикладывать все усилия для того, чтобы вместе добиться долгожданной победы», — приводятся в сообщении слова члена «Боевого Братства» и участника СВО Дмитрия Белитского.

Он отметил, что гуманитарный груз собрали на базе центра объединения гражданских инициатив «Единые» в Дрожжино. В этот раз для защитников отправили посылку, состоящую из медикаментов, гигиенических средств, одежды и продуктов питания долгого хранения общим весом 5 тонн.

В пресс-службе добавили, что сбор гуманитарной помощи в Ленинском городском округе осуществляется регулярно с самого начала специальной военной операции. Только с начала 2024 года отправлено свыше 20 партий. В нем принимают активное участие представители депутатского и предпринимательского сообщества муниципалитета, волонтеры, общественники, неравнодушные жители округа.

«По предложению сторонников партии „Единая Россия“ была решена проблема с передачей гуманитарного груза, это очень важно для поддержки наших парней на передовой и обеспечения их необходимыми ресурсами и медикаментами», — подчеркнула депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Наталия Литвинова.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.