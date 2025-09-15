В Ленинском округе отметили 36-летие Всероссийского общества инвалидов

В подмосковном Ленинском городском округе состоялось торжественное открытие нового помещения местной организации «Всероссийское общество инвалидов», приуроченное к 36-летию объединения. На сегодняшний день организация насчитывает около 400 участников, в том числе 64 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Эти 36 лет — значительный этап. Мы надеемся на долгое и успешное будущее. И вот сегодня собрались наши друзья, неравнодушные люди, наши благодетели и руководство нашего округа, благодаря которым мы отмечаем это важное событие. Хочется сказать самые теплые слова каждому из вас, наши дорогие друзья. Спасибо за ваше неравнодушие и готовность поддерживать нашу организацию долгие годы. Теперь, с новыми силами и в прекрасном помещении, мы сможем добиться еще более заметных результатов», — приводятся в сообщении слова руководителя Ленинского отделения «Всероссийского общества инвалидов» Натальи Рящиной.

В пресс-службе уточнили, что на торжественном мероприятии присутствовали представители администрации муниципалитета, Видновского благочиния, депутатского корпуса, предприниматели, ветераны и активисты, которые были удостоены почетными грамотами, благодарностями и подарками.

«Когда делаешь добрые дела, ощущаешь душевный подъем и хочется творить еще больше. Слова благодарности окрыляют и вдохновляют на новые свершения», — добавила Наталья Рящина.

На протяжении своей деятельности организация проводит разнообразные мероприятия, участвует в спортивных состязаниях, организует поездки и экскурсии. В ближайших планах под руководством Натальи Рящиной делегация из Подмосковья, включая представителей Ленинского округа, отправится на творческий фестиваль в Белоруссию.

