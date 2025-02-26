В Ленинском округе открылся первый фермерский островок

В Ленинском городском округе состоялось открытие первого «Фермерского островка» в торговой сети «Лента», который находится в городе Видное на улице Старо-Нагорной. Фермеры со всей страны представили здесь свою продукцию, включая рыбные и мясные деликатесы, молочные изделия, а также большой выбор сладостей и многое другое, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы очень надеемся, что «Фермерский островок» станет местом, где наши клиенты найдут для себя что-то новое и интересное от наших малых предпринимателей, которых мы всячески поддерживаем, и приобретут товары, которые по тем или иным причинам не смогли приобрести именно в ассортименте нашего гипермаркета. Если смотреть в рамках города Видного, то это наш первый опыт размещения такого типа торгового объекта с достаточно широким и интересным ассортиментом, который уже сейчас пользуется достаточным успехом у наших клиентов», — сказала директор гипермаркета «Лента» в городе Видное Кристина Филимонова.

На витринах торговой точки представлена продукция фермеров из разных регионов России, включая Московскую, Липецкую, Тульскую и Ульяновскую области. На сегодняшний день порядка 10 фермеров представили свою продукцию, качество которой подтверждается соответствующими документами. Организатором открывшейся торговой точки стал индивидуальный предприниматель Дмитрий Киреевичев.

«На сегодняшний день я сам являюсь фермером, мы ездим по ярмаркам и выставкам. Проблемой для многих наших коллег, друзей и знакомых является продажа своей продукции именно в сетевых магазинах. Вот и возникла такая идея открытия именной этой точки. Благодаря руководству «Ленты» и корпорации МСП, которые нам предоставили такую возможность, мы начинаем работать и радовать людей своими натуральными продуктами питания», — рассказал Киреевичев.

В настоящее время благодаря поддержке «МСП-Корпорация» и министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области «Фермерские островки» функционируют в 34 субъектах страны. Свыше 950 малых производителей реализуют свои товары в торговых точках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.