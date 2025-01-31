В Ленинском округе открылся дилерский центр «Камаз»

На территории индустриального парка «Горки-1» в Ленинском городском округе открыли дилерский центр «Камаз», который включает в себя два складских комплекса и центр технического обслуживания грузовых автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Здесь расположены шоурумы и организована продажа запасных частей для автомобилей «Камаз», но главное — это сервисный центр, оборудованный в соответствии с новейшими технологическими решениями: автоматизированная система маслораздачи, подземная система отвода выхлопных газов, есть мойка, диагностическая линия, агрегатный и моторный участки. Мы предусмотрели все, что может понадобиться нашим клиентам. В отличие от других точек ремонта грузовиков, здесь все укомплектовано качественным инструментом и оборудованием, система отопления реализована посредством теплых полов, много других современных инженерных решений. Люксовый стиль — все сделано для того, чтобы и сотрудникам, и клиентам здесь было приятно и комфортно находиться», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ПАО «Камаз» Андрея Чурсина.

Он также подчеркнул, что в сервисном центре — большое количество постов обслуживания. В боксах уже стоят машины клиентов. Отмечается, что место размещения центра выбрано не случайно: у индустриального парка хорошая транспортная логистика и удобное расположение.

«Технопарк «Горки-1» находится на Каширском шоссе, которое мы сейчас реконструируем совместно с правительством Московской области. Проект находится на личном контроле Андрея Юрьевича Воробьева, и в результате его реализации мы ожидаем увеличение пропускной способности Каширки более, чем на 30%. Можно будет без пробок доехать как до Москвы, так и до многих локаций Подмосковья», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Глава муниципалитета добавил, что на предприятии будет дополнительно создано порядка 100 новых рабочих мест. Это крупный инвестиционный проект, который уже принес 2 млрд рублей инвестиций в экономику Ленинского округа, а налоговые поступления в консолидированный бюджет Московской области по итогам 2025 года ожидаются на уровне 160 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.