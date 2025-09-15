В Ленинском округе очистили берега Булатниковского пруда

В Ленинском городском округе прошла масштабная акция «Вода России» по уборке береговой линии Булатниковского пруда, направленная на сохранение водных объектов и повышение экологической культуры населения. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Сегодняшняя акция „Вода России“ — это 28 мероприятие, которое мы проводим в Ленинском округе, направленное на улучшение экологической обстановки. Мы видим, что с каждым годом все больше людей присоединяются к нам, осознавая важность сохранения природы», — сказала замглавы городского округа Виктория Морозова.

В экологическом субботнике приняли участие представители администрации Ленинского городского округа, депутаты Ленинского городского округа Московской области, общественная палата, волонтеры, представители отдела защиты окружающей среды и территориального отдела администрации городского округа, МБУ «Благоустройство» и местное население. Совместными усилиями с территории береговой линии Булатниковского пруда было собрано более 25 куб. м неразлагаемого мусора.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Акция проводится на постоянной основе с 2014 года и способствует повышению экологической грамотности среди населения страны и экологическому просвещению молодого поколения, привлекает внимание общественности к охране водных ресурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.