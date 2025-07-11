В Ленинском округе обустраивают пешеходные дорожки

В Ленинском городском округе продолжается работа по созданию комфортной и безопасной пешеходной инфраструктуры. В настоящее время обустраиваются две новые пешеходные дорожки в овраге на Проспекте Ленинского Комсомола между домами № 78 и № 68. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Работы выполняются в ускоренных темпах, чтобы жители скорее смогли пользоваться пешеходными дорожками. Помимо этого, до конца июля планируется обустроить 11 новых троп. Напомним, что ранее уже были завершены работы по благоустройству 10 пешеходных дорожек», — приводятся в сообщении слова заместителя главы округа Татьяны Каляминой.

Длина одной из дорожек составит 168 метров, другой — 80 метров. Дорожки расширят до двух метров, сделав их удобными и доступными для всех категорий граждан, включая мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты уже провели подготовительные работы, включающие снятие основания грунта, укладку песка и щебня, а также приступили к установке бордюров. Завершающим этапом станет асфальтирование, которое планируется в ближайшие дни.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.