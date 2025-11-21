В Ленинском округе напомнили про меры безопасности на водных объектах зимой

С приходом зимнего сезона в Ленинском городском округе стартовала программа профилактических мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах. Осенний лед с ноября по декабрь особенно опасен, поскольку не обладает достаточной прочностью и может не выдержать вес человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Первый лед кажется прочным, но это обманчивое впечатление. Днем, при положительной температуре, лед быстро становится пористым и слабым. Настоятельно рекомендуется воздержаться от выхода на лед до наступления устойчивых морозов», — отметил первый заместитель КЧС и ОПБ, заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Безопасной считается толщина льда не менее 10 см в пресной воде. Прочный лед имеет голубой цвет, тогда как белый лед в два раза менее прочен. Особую опасность представляют устья рек, места с быстрым течением и растительностью. При провале под лед важно не поддаваться панике, широко раскинуть руки и не наваливаться всем телом на кромку льда.

Выбираться нужно методом перекатывания от полыньи с последующим отползанием в сторону прихода, постоянно призывая на помощь. При оказании помощи провалившемуся необходимо приближаться к полынье ползком, использовать подручные средства (шесты, веревки, доски) и избегать подачи руки, чтобы не увеличить риск собственного проваливания.

В зимний период будут функционировать порядка 20 созданных в округе оборудованных катков и ледовых площадок, которые обеспечат безопасные условия для зимнего отдыха. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.