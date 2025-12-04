В Ленинском округе напомнили о запрете самовольного использования водоема

Специалисты Минэкологии Московской области провели надзорное мероприятие в Ленинском округе. Поводом послужила полученная в министерстве информация о сбросе сточных вод в ручей без названия, приток реки Битца. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Наши сотрудники осмотрели земельный участок в городе Видное. Здесь обнаружен водовыпуск из двух железобетонных пруд, откуда происходит сброс сточных вод в ручей. При этом за разрешением на пользование водным объектом в этой локации в министерство никто не обращался, а в государственном реестре по данному адресу источников негативного воздействия не значится», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В ходе надзорного мероприятия удалось установить, что сброс сточных вод осуществляется с очистных сооружений, которые эксплуатирует МБУ Ленинского городского округа Московской области «ДорСервис». Учреждению объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ему предстоит оформить разрешение на пользование водным объектом, зарегистрировать источник негативного воздействия и организовать экологический контроль. Ситуация остается на контроле Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.