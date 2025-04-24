В Ленинском округе напомнили о правилах пожарной безопасности

С наступлением теплой погоды, благоприятной для отдыха на природе, жителям и гостям Ленинского городского напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании открытого огня и приготовлении шашлыков, вступивших в силу в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В связи с действующим особым противопожарным режимом в Московской области, введенным 17 апреля, любое разведение открытого огня, включая использование его для приготовления шашлыков, находится под запретом. Жарить шашлык разрешено исключительно в специально оборудованных зонах, расположенных на расстоянии не менее 5 метров от жилых зданий и других построек, в частности, хозяйственного назначения. В непосредственной близости, в пределах 2-х метров, от огня не должно быть никаких материалов, способных к возгоранию или поддерживающих горение», — прокомментировал заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Сообщается, что установка мангалов запрещена на территориях дворов многоквартирных домов, вблизи гаражей, на балконах, верандах, террасах и крышах жилых зданий, за исключением специально отведенных мест в парках, лесопарках и лесных зонах. Разведение костров вне мангалов существенно повышает вероятность возникновения пожара.

В пресс-службе добавили, что приготовление шашлыков возможно в специально оборудованных гриль-зонах, расположенных на территории коммерческих организаций, таких как загородные комплексы «Видная усадьба», «ЗаВидное», парк-отели «Остров», «Орловский» и другие. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.