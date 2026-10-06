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В Ленинском округе наградили 62 педагогов в День учителя

Педагоги Ленинского округа получили награды различного уровня на празднике в Видновской школе №7 5 октября. Всего отметили 62 человека, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Видновской школе №7 на празднике ко Дню учителя собрались педагоги, воспитатели, работники дополнительного образования, ветераны педагогического труда, представители администрации и духовенства.

«Сегодня мы говорим спасибо тем, кто хранит традиции и смело пробует новое, кто учит не только предмету, но и человечности», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоили Сергею Фомичеву, педагогу дополнительного образования центра детского творчества «Импульс». Три педагога получили почетные грамоты министерства просвещения РФ.

Знаком главы Ленинского городского округа «За личный вклад в развитие округа» наградили учителя начальных классов Молоковской школы имени В. С. Молокова Елену Загвозкину, учителя физики Видновской школы №1 Елену Полякову и тренера-преподавателя оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Александру Рахвальскую.

Педагогов поздравили заместитель председателя совета депутатов Валерий Черников, заместитель благочинного Видновского церковного округа иерей Николай Шапорев и начальник управления образования Наталия Киселева. Особую благодарность выразили ветеранам, чей педагогический стаж насчитывает десятилетия.

Для гостей выступили вокальные и хореографические коллективы. Вечер завершился номером «Мы будем жить!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.