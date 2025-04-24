В Ленинском округе началась реализация программы «Пешком»

В Ленинском городском округе стартовала ежегодная реализация региональной программы «Пешком» по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Обновление пешеходных зон уже начали в поселке Володарского на улице Текстильной к Володарской школе № 1 и у дома № 12 в деревне Большая Володарка, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Реализация этой программы позволит сделать пешеходные маршруты более комфортабельными и сократить расстояние до остановок общественного транспорта и социально значимых объектов муниципалитета. Прошу всех жителей с пониманием отнестись к проводимым работам», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе уточнили, что в течение весенне-летнего периода текущего года будет проведена модернизация и создание пешеходных дорожек еще по 19 адресам Ленинского городского округа. Новые современные тропинки появятся в таких населенных пунктах, как Видное, Молоково, Горки Ленинские и Развилка. С перечнем всех улиц можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.

Ранее сообщалось о начале весенне-летних работ по ямочному ремонту дворовых территорий в Ленинском округе в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В настоящее время завершается ремонт на Белокаменном шоссе, а параллельно ведутся работы на Жуковском проезде.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.