В Ленинском округе на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота в 29 млн руб

С 26 по 30 августа Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 134 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

За неделю одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 8 соток для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ленинский округ, г. Видное, ул. Центральная, вблизи дома № 12а. В аукционе приняло участие 7 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 11 раз и составил более 24,9 млн рублей.

Найти участок или помещение в Московской области можно на Едином портале торгов.

Также в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется более 5 тысяч объектов недвижимого имущества. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.