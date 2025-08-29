В Ленинском округе на Малом Тарычевском пруду установили фонтан

В подмосковном Ленинском городском округе на территории Малого Тарычевского пруда в рамках комплексного благоустройства территории и создания комфортной городской среды установили и запустили современный фонтан. Новый объект уже стал ключевой точкой притяжения для отдыха местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«При разработке проекта мы закладывали установку фонтана именно на воде, чтобы решить вопрос с дополнительной аэрацией, так как водоему это необходимо. Мы решили использовать именно плавучую технику, чтобы дополнительно не создавать фундамент и не вмешиваться в дно водоема. С точки зрения экологии, еще раз повторюсь, это решение создает дополнительную аэрацию, что важно для обитателей пруда. Дополнительно мы отказались от подсветки, чтобы исключить световое загрязнение и не нарушать природный баланс», — сказала руководитель мастерской ландшафтного проектирования компании «Брусника» Анны Беспаловой.

Особенностью проекта стало применение инновационного подхода. Конструкция фонтана включает мотор и насос, создающий струи воды. Он надежно крепится на якоре, что позволяет легко демонтировать ее для обслуживания и зимнего хранения. Срок службы фонтана составляет не менее пяти лет.

«Приятно видеть, как преображается наш пруд. Теперь вот и фонтан появился. Будем чаще сюда приходить и любоваться. Спасибо за такой новый объект», — поделилась впечатлениями одна из жительниц жилого комплекса «Зеленые аллеи».

Фонтан будет работать ежедневно с 8:00 до 23:00, создавая комфортную среду для отдыха на берегу пруда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.