В Ленинском округе на Дне молодежи пройдет самый большой хоровод Подмосковья в кокошниках

5 июля Ленинский городской округ станет центром притяжения молодежных общественных объединений, субкультур, искусства и музыкальных направлений. День молодежи — 2025 обещает стать незабываемым событием этого лета, объединив жителей округа всех возрастов. Изюминкой праздника станет самый большой хоровод Подмосковья в кокошниках, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«День молодежи в Ленинском округе — это прекрасная возможность интересно провести время, найти новых друзей, продемонстрировать свои таланты и зарядиться позитивом на все лето. Мы приглашаем всех жителей и гостей нашего муниципалитета присоединиться к молодежному движению. Нас ждет насыщенная программа, которая не оставит равнодушным никого и подарит множество положительных эмоций и впечатлений. Не пропустите главное событие этого лета», — приводятся в сообщении слова начальника отдела по работе с молодежью и развитию добровольчества администрации Ленинского округа Ильи Сенчурова.

Главной площадкой мероприятия станет территория у кинотеатра «Искра», где будет развернут масштабный молодежный городок с разнообразными активностями. В программе праздника представлены три тематических блока от «Росмолодежи»: «Знай» — пространство для интеллектуального развития и расширения знаний, «Люби» — зона творческих мастер-классов, волонтерских активностей, спорта и гастрономии и «Приумножай» — площадка для самовыражения, общения и реализации перспективных проектов. Кроме того, гостей ждут активности в стиле «НеИгры», спортивные и танцевальные конкурсы, подкаст-студия, киберспорт и VR-зона, создание уникального мерча, подарки, лотерея и розыгрыш ценных призов. Возрастное ограничение 0.

Сообщается, что будут выступления творческих коллективов, включая кавер-группу «Бивни» и «RiDiNG TO THE PARADiSE», хедлайнером вечера станет резидент арт-кластера «Тавриды» — Ася Зыкова, а ведущими мероприятия станут участники команды КВН «Сборная города Видное».

В программе заявлены выступления различных творческих коллективов, включая кавер-группы «Бивни» и «RiDiNG TO THE PARADiSE». Хедлайнером вечера станет резидент арт-кластера «Таврида» Ася Зыкова, а ведущими мероприятия станут участники команды КВН «Сборная города Видное».

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