В Ленинском округе лицензию на продажу алкогольной продукции имеют 520 магазинов

Запрет на продажу алкоголя в магазинах, находящихся во дворах жилых домов, в Московской области вступит в силу с 1 сентября текущего года. В Ленинском округе лицензию на реализацию крепкой алкогольной продукции имеют 520 торговых точек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сотрудники администрации совместно с представителями УМВД проводят регулярные рейды мест продажи алкогольной продукции с целью пресечения торговли алкогольными и слабоалкогольными напитками в ночное время, а также несовершеннолетним. В 2024 году администрацией Ленинского городского округа увеличены зоны запрета продажи алкогольной продукции вблизи медицинских и образовательных учреждений, в связи с чем проведен мониторинг 117 социальных объектов. В результате выявлено 10 торговых предприятий, осуществляющих продажу алкогольной продукции в зонах запрета, их владельцам вручены уведомления о необходимости прекращения деятельности, связанной с реализацией алкоголя по выявленным адресам, а также составлены протоколы об административных правонарушениях», — сказал заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова.

В ближайшее время сотрудники отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа проведут мониторинг 520 торговых объектов, осуществляющих продажу крепких алкогольных напитков, а также все торговые объекты, осуществляющие продажу слабоалкогольных напитков на предмет соответствия законодательству.

Изменения коснутся и предприятий общественного питания, кроме ресторанов. В точках общепита, расположенных в МКД и на придомовых территориях, запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 8:00 часов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.