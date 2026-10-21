В Ленинском округе круглосуточно контролируют качество воздуха

Качество атмосферного воздуха в Ленинском округе круглосуточно отслеживают на 10 постах, в том числе в зоне влияния завода «Москокс». Мониторинг ведется на фоне жалоб жителей микрорайона Купелинка в Видном на неприятный запах от выбросов предприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском округе ведется постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха, в том числе в зоне влияния АО «Москокс». Жители микрорайона Купелинка в Видном жалуются на неприятный запах, который связывают с выбросами завода. С 2017 года предприятие состоит на государственном учете как объект, подлежащий федеральному экологическому надзору.

Министерство экологии и природопользования Московской области совместно с ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» установило в округе 10 постов контроля качества воздуха. Они круглосуточно отслеживают основные маркерные вещества, в том числе характерные для коксового производства.

Все данные постов публикуются в открытом доступе на Геопортале Подмосковья: https://rgis.mosreg.ru/v3/#/?tab=ecoMonitoring. Жители могут следить за экологической обстановкой в своем районе в реальном времени. Дополнительная информация размещается на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.