В Ленинском округе избран новый состав Совета депутатов

С 6 по 8 сентября состоялись выборы в совет депутатов Ленинского городского округа. Из 30 мандатов 21 оставляет за собой партия «Единая Россия». Также в состав совета вошли представители четырех парламентских партий и самовыдвиженцы. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Средняя явка избирателей по шести округам составила 26,3% — это на 1,5% выше среднего по Московской области. Поздравляю наших депутатов с победой и благодарю жителей, которые проявили активность и приняли участие в выборах», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В совет депутатов вошли представители «Единой России»: Арапов Максим Олегович, Белитский Дмитрий Александрович, Ершова Татьяна Юрьевна, Шишин Андрей Геннадьевич, Осокин Василий Витальевич, Рымша Владислав Валерьевич, Федоров Олег Александрович, Григорян Артур Гегамович, Радченко Станислав Николаевич, Скляр Валерий Валерьевич, Банченко Дмитрий Александрович, Бондаренко Татьяна Ивановна, Тихонов Олег Викторович, Архангельская Ирина Валентиновна, Кокоева Алена Викторовна, Садр-Амели Марина Николаевна, Иноземцева Марина Николаевна, Козыренкова Наталья Андреевна, Литвинова Наталия Яксыбаевна, Усков Евгений Александрович, Черников Валерий Николаевич.

Партию КПРФ в совете будет представлять Малков Денис Николаевич, ЛДПР — Журавлев Алексей Евгеньевич, «Новые люди» Богданов Александр Александрович, «Справедливую Россию» — Колесников Антон Владимирович.

Кроме того, в новом составе совета депутатов — пять самовыдвиженцев: Колесников Андрей Евгеньевич, Марканов Денис Юрьевич, Черкасов Дмитрий Сергеевич, Ивашкин Александр Анатольевич, Одинцова Юлия Владимировна.

Ранее сообщалось, что на выборах в муниципалитетах Подмосковья одержали победу 8 участников СВО, выдвинутых партией «Единая Россия». Один из них — Дмитрий Белитский из Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.