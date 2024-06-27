В Ленинском округе экоактивисты на сапбордах очистили 4 км береговой линии реки

Музей-заповедник «Горки Ленинские» на территории Ленинского городского округа стал участником Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология». 30 волонтеров на сапбордах преодолели водный маршрут длиной 4 км по реке Пахра. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Присоединиться к акции мог каждый желающий, всем предоставили сап, спасательный жилет, мешки и перчатки. Преодоление маршрута с уборкой заняло около четырех часов. Участники эко-сплава, среди которых было много жителей Ленинского округа, очистили берег реки от мусора и древесного хлама», — рассказали в администрации.

В результате общими усилиями было собрано больше 2 кубометров отходов, который был вывезен на полигон.

Кроме того, сотрудники музея-заповедника убрались на берегу круглого пруда в исторической части английского парка на территории усадьбы. Были очищены дренажные канавы, выкошена трава, убраны остатки сезонного и бытового мусора. Около 10 кубометров грязи и мешков мусора было вывезено в зону утилизации.

«Данная акция подтверждает, что у всех неравнодушных к экодвижению есть цель сохранения природной красоты и чистоты не только музейного водоема, но и реки Пахра, а также стремление поддерживать общую экологическую культуру, развивать экологическую осознанность и социальную ответственность», — приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника Евгения Сарамуда.

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