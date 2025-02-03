В Ленинском округе для школьников провели урок мужества

В подмосковном Ленинском городском округе на территории историко-культурного центра прошел один из самых важных уроков для школьников — урок мужества «Донбасс. История боли», который был посвящен событиям на Донбассе, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Я искренне рад, что на этом мероприятии присутствует наше молодое поколение. То патриотическое воспитание, которое сейчас происходит, а также все происходящее вокруг, представляет собой нечто действительно значимое, потому что это должна быть преемственность. Преемственность в подходе, в мужестве и в настоящей дружбе, которая через все эти трудности проходит. Еще раз хочу поблагодарить за все ваши усилия. Спасибо нашим волонтерам и Павлу Игоревичу Шагину, который своим примером вдохновляет нас, и я признателен за то, что все это происходит прямо здесь и сейчас», — обратился ко всем присутствующим в ходе мероприятия первый заместитель главы городского округа Владимир Иванов.

Благодарственным письмом и медалью «За гражданское мужество» от командира Таманской дивизии отмечен первый заместитель главы городского округа Владимир Иванов. Валентина Тарантова и Оксана Биленькая получили благодарности и в подарок им была вручена портативная колонка. Местные артисты регулярно организуют концерты в госпиталях и местах временного размещения на Луганском направлении, и только за 2024 год они выступили перед военнослужащими 10 раз. Начальник межрайонной инспекции ФНС № 14 по Московской области Павел Шагин оказал значительную поддержку, предоставив множество экспонатов для выставки «На круги СВОя. Связь времен». Кроме того, награждены были и другие участники, которые на постоянной основе оказывают помощь наших бойцам.

«Такие мероприятия очень важны для нынешнего поколения. Они помогают узнать о всех событиях, которые происходят в нашей стране. Мы часто пишем солдатам письма и отправляем им на фронт. Поддержка военнослужащим очень важна, особенно от детей», — поделилась одна из участниц мероприятия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.