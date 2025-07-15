В Ленинском округе детям напомнили о правилах дорожной безопасности

В детском оздоровительном лагере «Салют» прошла акция «Лето без опасности», организованная представителем Общественной палаты Ленинского городского округа совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Основной целью мероприятия стало напоминание юным участникам о правилах дорожной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«На мой взгляд, это максимально важное мероприятие, которое необходимо проводить на постоянной основе. Это вопрос безопасности нашего подрастающего поколения. Зачастую родители забывают объяснять правила дорожного движения своим детям, что, к сожалению, приводит к трагическим последствиям. Именно это побудило меня лично присоединиться к сотрудникам Госавтоинспекции и помогать им в этой важной работе. Надеюсь, что данная акция максимально обезопасит детей и их родителей», — сказал представитель Общественной палаты Ленинского городского округа Шамиль Гамзатов.

В ходе акции детям рассказали о правилах безопасного использования велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Для закрепления знаний были продемонстрированы тематические видеоролики. Особый интерес у детей вызвал визит кинолога с немецкой овчаркой. В завершение мероприятия все ребята получили световозвращающие элементы, которые помогут сделать их более заметными на дорогах в темное время суток.

Подобные мероприятия на территории Ленинского городского округа проводятся на регулярной основе.

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