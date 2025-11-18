В Ленинском округе дан старт Рождественским чтениям

В образовательном центре «Старт» в поселке Мисайлово Ленинского округа во вторник состоялось открытие XIII Покровских региональных образовательных чтений. В этом году их тема — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». В муниципальных Рождественских чтениях приняли участие представители духовенства и сотрудники образовательных учреждений Ленинского округа, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Выбранная тема для нынешних Чтений — „Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени“ — имеет исключительную важность. В современном динамичном мире, перенасыщенном информацией и технологическими новинками, незыблемые принципы — доброта, честь, сострадание, уважение к истории и традициям — остаются главным ориентиром для юного поколения. Сегодня крайне необходимо объединить усилия школы, семьи, общества и Церкви — ради воспитания всесторонне развитой, нравственно устойчивой личности», — подчеркнул заместитель главы городского округа Иван Гетман.

Как сообщили в пресс-службе, официальное открытие муниципальных Рождественских чтений в образовательном центре «Старт» было посвящено вопросам нравственности. В рамках мероприятия перед школьниками выступил благочинный Видновского церковного округа иеромонах Софроний. Учащиеся образовательных учреждений представили в ходе открытия чтений вокальные номера «Белый конь», «Семья», «Русь Православная», а также хореографические композиции «Русская симфония» и «Душа». Завершилось мероприятие исполнением церковного песнопения.

«Наша общая цель — создать благоприятную образовательную и воспитательную атмосферу, в которой дети смогут не только приобретать современные знания, но и формировать крепкий духовный стержень, учиться отличать правду от лжи, добро от зла. Только так мы сможем воспитать гармоничную личность, способную к творчеству, сочувствию и осознанному служению своей стране», — заключил Иван Гетман.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.