В Ленинском округе чествовали супружеские пары, отметившие многолетние юбилеи

В Ленинском городском округе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, где чествовали супружеские пары, прожившие в браке 50, 55 и 60 лет. В Управлении ЗАГСа города Видное собрались 7 пар, чьи семейные истории являются примером любви, преданности и взаимопонимания. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Мне особенно приятно разделить этот чудесный момент и поздравить вас с Днем семьи, любви и верности. Несмотря на то, что праздник относительно новый, он уже завоевал сердца многих. Сегодня, когда мы отстаиваем наши традиционные ценности, именно ваш многолетний союз демонстрирует важность передачи этих ценностей детям и внукам. В нашем округе уделяется большое внимание поддержке семьи и воспитанию детей, создаются благоприятные условия в школах, детских садах и поликлиниках. Однако, семья остается основой воспитания. Вы, как никто другой, понимаете, как важно сохранять, беречь и передавать наши традиции подрастающему поколению. Искренне желаю вам добра, любви, тепла в окружении родных и близких, а также благополучия вашим семьям», — обратилась ко всем присутствующим в ходе мероприятия советник главы Ленинского городского округа Ольга Репина.

В пресс-службе добавили, что юбилейные пары вошли в зал под звуки марша Мендельсона, как в день бракосочетания. Поздравления прозвучали от представителей администрации муниципалитета, духовенства и партии «Единая Россия». Парам вручили памятные подарки, а выступления местных артистов создали праздничное настроение.

«Все трудности мы старались преодолевать вместе. Любовь способна творить чудеса. Мы всегда поддерживаем друг друга: жена помогает мне, я помогаю ей. Молодым советуем любить, творить и радоваться жизни», — поделился один из юбиляров.

Стоит отметить, что в Ленинском городском округе эта добрая традиция существует уже более 20 лет и направлена на признание ценности семейных уз и уважение к опыту многолетней супружеской жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.