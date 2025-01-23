В Ленинском округе более чем на 56% возросло число раскрытых преступлений

В управлении МВД России по Ленинскому городскому округу были подведены итоги служебной деятельности за 2024 год и определены планы на текущий, сообщает пресс-служба администрации округа.

В заседании приняли участие глава муниципалитета Станислав Каторов, начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу Сергей Астахов, прокурор Видновской городской прокуратуры Игорь Фокин и заместитель начальника УУР ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Павел Эзрохин. Также по итогам служебной деятельности благодарностями были отмечены лучшие сотрудники.

«В новом году совместными усилиями мы продолжим развивать профилактическую работу, особенно среди молодежи, а также совершенствовать цифровую инфраструктуру органов правопорядка для борьбы с современными преступлениями и повышать доверие граждан через открытость и прозрачность», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В ходе доклада представители правоохранительных органов сообщили, что в Ленинском округе в 2024 году увеличилось количество раскрытых убийств на 28,6%, раскрытые кражи возросли на 24,1%. Возбуждено 33 уголовных дела в связи с организацией нелегальной миграции, что является одним из лучших результатов в Московской области. На 56,4% возросло число раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, включая 81,3% по сбыту.

«В текущем году, как и в прошлом, у нас с вами будет проделана сложная работа по миграции. Важно отметить, что наблюдается рост раскрываемости преступлений в различных сферах, что свидетельствует о правильной организации нашей работы. Мы также будем взаимодействовать с нашими новыми регионами. Зная, что многие отправляют туда гуманитарную помощь и участвуют в командировках», — добавил Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.