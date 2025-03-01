В Ленинском округе более 60 тыс звонков обработали операторы системы «112»

С начала 2025 года операторы системы «112» МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы» Ленинского городского округа приняли более 60 тыс. звонков от граждан, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Такой показатель демонстрирует высокую востребованность системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» у населения, и эффективность системы по оперативному реагированию на обращения граждан. Все поступившие вызовы были обработаны в соответствии с регламентом, а заявителям оказана необходимая помощь или предоставлена консультация», — приводятся в сообщении слова заместителя главы городского округа Эдуарда Арадушкина.

В пресс-службе рассказали, что наибольшее число обращений пришлось на вызовы скорой медицинской помощи, которых составило 18 625. Для вызова полиции поступило 674 звонков. С вопросами, связанными с электроснабжением, уличным освещением, холодным и горячим водоснабжением, а также отоплением обратились 1750 раз. В противопожарную службу было совершено 450 обращений, а справочная и адресная информация потребовалась в 8 965 случаях. Остальные звонки были связаны с различными сферами жизни Ленинского городского округа. При этом 10 815 из которых были признаны необоснованными.

В настоящее время в Московской области, для вызова экстренных оперативных служб достаточно позвонить на единый номер «112». При этом использование жителями коротких номеров для вызова экстренных оперативных служб (101, 102, 103, 104) не отменяется, при наборе этих номеров заявитель попадает в систему 112, и оператор системы — 112 переводит вызов на диспетчера необходимой экстренной оперативной службы.

На сегодняшний день в штате МКУ «ЕДДС» открыты вакансии операторов системы «112» по приему и обработке вызовов в экстренные оперативные службы. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8 (495) 548 0274, адрес электронной почты для направления резюме: ds2922@yandex.ru, с пометкой «резюме оператор 112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.