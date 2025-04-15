В Ленинском округе 19 апреля сразу на трех площадках пройдет городской субботник

Сразу на трех площадках 19 апреля в Ленинском городском округе состоится весенний городской субботник, где все неравнодушные жители смогут принять в нем участие. Мероприятие проводится в рамках месяца приведения территорий в порядок. Чистоту и порядок наведут в сквере «Сосенки» и на набережной реки Купелинки, в жилом комплексе «Зелёные Аллеи» высадят саженцы деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Приглашаем всех принять участие в традиционном весеннем субботнике в эти выходные — 19 апреля. Это отличная возможность внести свой вклад в поддержание чистоты и вместе потрудиться на благо нашего округа. Предприятия и организации уже активно участвуют в уборке, за каждым закреплена своя территория. Мы будем рады видеть неравнодушных жителей. Сделаем наш Ленинский еще более чистым вместе», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В 10:00 состоится большой субботник на территории набережной реки «Купелинка», а уже в 11:00 все соберутся приводить в порядок сквер «Сосенки». В 12:00 высадить деревья и кустарники смогут все желающие в сквере у дома № 6 в жилом комплексе «Зеленые Аллеи».

«На месте проведения субботника присутствующих обеспечат всем необходимым: мешками для мусора, перчатками и граблями», — добавили в пресс-службе.

В экологическом мероприятии также примут участие глава Ленинского округа, его заместители, руководители профильных служб администрации муниципалитета, представители депутатского корпуса, волонтеры «Молодой гвардии Единой России», а также активисты движения «Волонтеры Подмосковья».

Ранее сообщалось, что на территории поселка Развилка уже состоялся массовый субботник, в котором работники МБУ «Благоустройство», местные жители и депутаты привели в порядок территорию возле Иосифо-Волоцкого храма.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.