В Ленинском округе 14 подростков получили свои первые паспорта РФ

В Ленинском городском округе состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ. Главный документ получили 14 подростков, достигших 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Для каждого человека получение паспорта — это знаковое событие. Сегодня вы официально становитесь полноправными гражданами нашей великой страны. Цените этот статус, будьте достойными его, стремитесь к знаниям и вносите свой вклад в развитие нашего родного Ленинского округа», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Кроме паспорта каждый подросток получил памятный подарок. Разделить этот волнительный и важный день вместе с детьми пришли их родители, которые стали главными свидетелями начала нового этапа в жизни своих детей. Подобные церемонии вручения паспортов проводятся в округе ежемесячно. Каждый подросток, достигший 14-летнего возраста, может стать их участником. Для оформления документов необходимо обратиться в любой из 4 многофункциональных центров (МФЦ) Ленинского городского округа.

Также в ходе мероприятия вручили ключи от новой квартиры девушке из социальной категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилье было предоставлено в рамках исполнения закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.