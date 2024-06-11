В Ленинском городском округе продолжают сбор гумпомощи для российских военнослужащих

В отделении партии «Единая Россия» Ленинского городского округа активно продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Поддержку нашим бойцам желают оказать не только взрослые, но и дети, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Здесь у нас продукты питания, одежда, медикаменты, письма и рисунки. Дети сами проявляют инициативу и предлагают учителям участвовать в различных акциях. Они помогают плести сети, рисуют», — приводятся в сообщении слова депутата Совета депутатов Ленинского городского округа и заместителя директора по воспитательной работе Лопатинской школы Алены Кокоевой.

В настоящее время на территории Ленинского округа существует большое количество разных волонтерских проектов, такие как «Мы вместе», «Своих не бросаем», «Доброе дело», «Пчелки Z». Все они направлены на то, чтобы вовлечь молодое поколение в волонтерскую деятельность и сформировать патриотическое воспитание. Ученики Лопатинской школы на протяжении нескольких лет собирают все самое необходимое для отправки на передовую.

«Мы хотели бы поблагодарить этих детишек и сказать им спасибо за то, что они нас не забывают. Это действительно многое для нас значит, для людей, которые находятся в зоне соприкосновения», — поделился участник специальной военной операции Сергей.

В пресс-службе добавили, что гуманитарный груз бойцам передадут руководитель Ленинского отделения «Боевое братство» Владимир Песоченко и участник СВО Сергей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.