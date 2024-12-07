В Ленинградской области запущен первый комплекс для переработки отходов

Комплекс для переработки отходов запустили в Ленинградской области. Он располагается в Кингисеппе и будет обслуживать восемь районов региона, сообщила пресс-служба РЭО.

Денис Буцаев, генеральный директор РЭО, сообщил, что комплекс «Кингисепп» является передовым и высокотехнологичным объектом, способным обрабатывать до 300 тысяч тонн отходов в год. Он оснащен отечественным оборудованием и примет твердые коммунальные отходы из восьми районов области. Строительство длилось два года, а инвестиции в проект составили 4 миллиарда рублей, из которых 2,9 миллиарда рублей были предоставлены РЭО в рамках федеральной поддержки.

Антон Бучнев, генеральный директор Управляющей компании по обращениям с отходами в Ленинградской области, подчеркнул, что запуск объекта символизирует новый этап в экологическом развитии региона. По его словам, это важный шаг на пути к выполнению указа Президента Владимира Путина, целью которого является полная переработка твердых коммунальных отходов к 2030 году и сокращение объемов захоронения вдвое.

Акт ввода комплекса в эксплуатацию был подписан 29 ноября после получения необходимых положительных заключений от Ростехнадзора и Росприроднадзора.

Кроме того, в конце 2025 года в регионе планируется запуск ещё одного комплекса — КПО «Рахья». Оба эти объекта позволят обработать 90% отходов в области, что поможет достичь целей национального проекта «Экология».