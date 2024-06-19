В Ленинградской области пройдет XVI молодежный форум «Ладога»

сегодня в 13:05

С 9 по 15 сентября 2024 года в Ленинградской области в 16-й раз пройдет молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», являющийся частью Всероссийской форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Целью форума является вовлечение молодежи в социальную, полезную, созидательную деятельность, привносящую реальный вклад в развитие страны и общества, а также формирование устойчивых региональных сообществ молодых людей вокруг проектов, отвечающих задачам указа президента Российской Федерации № 809 от 09.11.2022 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в сферах культуры, искусства и истории.

Участниками форума станут 580 человек, которые получат практические навыки, позволяющие разработать стратегии продвижения традиционных ценностей среди детей и молодежи, общественные проекты по поддержке малых коренных народов, культурного наследия, традиционной семьи и других ценностей России.

В рамках «Ладоги» будут работать 6 тематических образовательных площадок: «Вдохновляем» (продюсерский центр Форума); «Создаем» (киномастерская и создание видеоконтента); «Помогаем» (площадка развития добровольчества); «Любим» (площадка сохранения семейных ценностей); «Помним» (историко-патриотическая площадка); «Уважаем» (площадка сохранения идентичности).

Регистрация на форум открыта на платформе «Росмолодежь.События» и продлится до 9 июля 2024 года (включительно).

Подробная информация о форуме доступна на сайте форума; сообщество в «ВКонтакте»; а также «Тelegram».

В рамках «Ладоги» также пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи, участники которого смогут получить грант в размере до 1 млн рублей на поддержку социально значимого проекта.