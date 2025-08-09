В Лейпцигском зоопарке три амурских тигренка усыплены из-за отказа матери
В зоопарке немецкого Лейпцига три детёныша редких амурских тигров были усыплены через несколько дней после рождения, сообщает RT.
По данным Der Spiegel, первородящая тигрица Юшка, несмотря на все ожидания специалистов, отказалась ухаживать за своим потомством.
«Мы наблюдали полное отсутствие материнского инстинкта. Когда тигрята перестали проявлять активность, а у самки не возникло лактации, единственным гуманным решением было избавить их от мучительного голодания», — рассказал ветеринар Андреас Бернхард.
Зоопарк не отказывается от планов по сохранению исчезающего вида — Юшка останется частью программы разведения.