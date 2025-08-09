В Лейпцигском зоопарке три амурских тигренка усыплены из-за отказа матери

сегодня в 22:46

В зоопарке немецкого Лейпцига три детёныша редких амурских тигров были усыплены через несколько дней после рождения, сообщает RT .

По данным Der Spiegel, первородящая тигрица Юшка, несмотря на все ожидания специалистов, отказалась ухаживать за своим потомством.

«Мы наблюдали полное отсутствие материнского инстинкта. Когда тигрята перестали проявлять активность, а у самки не возникло лактации, единственным гуманным решением было избавить их от мучительного голодания», — рассказал ветеринар Андреас Бернхард.

Зоопарк не отказывается от планов по сохранению исчезающего вида — Юшка останется частью программы разведения.