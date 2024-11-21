В Ледовом дворце Чехова состоятся сеансы катания на коньках

Жителей и гостей городского округа Чехов приглашают посетить спортивный комплекс «Ледовый дворец». Там пройдут сеансы массового катания на коньках 23 и 24 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сеансы состоятся 23 ноября с 19:50 до 20:40 и 24 ноября с 17:00 до 17:50 и с 18:30 до 19:20.

Гостей ледового дворца ждет качественный лед, хорошая музыка, прокат и заточка коньков. Ледовая площадка открыта для посетителей всех возрастов.

Размеры доступных коньков — с 27-го по 46-й. Стоимость проката: детские коньки — 200 рублей, взрослые — 300 рублей. Оплатить можно наличными или через терминал.

Стоимость билета на массовое катание: дети до 10 лет — 120 рублей, взрослые — 240 рублей. Билеты можно приобрести заранее в платежных терминалах ДС «Олимпийский» имени В. С. Максимова и СК «Ледовый дворец».

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