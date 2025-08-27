В ЛДПР предложили лишать гражданства за изнасилования и торговлю людьми

В пресс-службе ЛДПР рассказали, что депутаты во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о лишении гражданства за изнасилования, торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, сообщает «Газета.ru» .

В пояснительной записке отмечено, что приобретение человеком российского гражданства дает человеку множество преимуществ и гарантий от государства. Соответственно, взамен гражданин обязуется соблюдать законы России и Конституцию. Несоблюдение этих требований влечет прекращение гражданства.

В партии указано на то, что перечень этих требований очень избирателен. Например, таким основанием являются преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и при наличии других отягчающих обстоятельств. В случае с совершеннолетними лишения гражданства не последует.

Так, ЛДПР заявили о необходимости включения в список любых преступлений против половой неприкосновенности в любом возрасте, также сюда в партии добавили торговлю людьми и вовлечение детей и подростков в преступную деятельность.