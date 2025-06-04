В Латвии задержали создавшего подпольную ТВ-сеть на 400 абонентов

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В Латвии правоохранители пресекли многолетнюю деятельность 42-летнего мужчину, который организовал нелегальный доступ к российским каналам, запрещенным в ЕС, сообщает РБК .

Схема работала как настоящий пиратский сервис: используя специальное оборудование, он взламывал системы защиты контента и распределял сигнал среди платных подписчиков.

Задержанный создал сложную систему обмена кодовыми картами телесигнала, позволявшую обходить региональные блокировки. В его «ассортименте» были все главные российские каналы — от «Первого» до RT.

Мастеру предъявлено обвинение по статье 208 УК Латвии (незаконное предпринимательство), ему грозит до 3 лет лишения свободы по максимальной санкции и конфискация специализированного оборудования.

Это уже второй подобный случай за год — в марте латвийские власти арестовали телевизионного специалиста, помогавшего настраивать запрещенные каналы.

Национальный совет по электронным СМИ объявил охоту на «телепиратов», называя это вопросом «информационной безопасности».