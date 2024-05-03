В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному памятнику «Алеша»

Латвийская полиция возбудила уголовное дело за возложение цветов к снесенному памятнику советским воинам-освободителям, который известен как «Алеша», сообщает Lenta.ru .

Как пишет Delfi, мужчина 1976 года рождения с 15 марта по 14 апреля три раза возлагал цветы к месту, где стоял памятник. Сначала полицейские организовали административный процесс по каждому случаю, но потом переквалифицировали дело в уголовное.

Полиция увидела в действиях мужчины оправдание военных преступлений, а также геноцида, преступлений против человечности и мира.

Жителям страны еще раз напомнили, что на территории Латвии 9 мая нельзя проводить публичные развлекательные и праздничные мероприятия, шествия и т. д., противоречащие интересам национальной безопасности, а еще раскалывать общество и искажать историю.

Кроме того, латышам нельзя ставить под сомнение солидарность с Украиной.