В лагерях Подмосковья стартовали оздоровительные смены для детей из Курска и Белгорода

В двух подмосковных лагерях стартовали летние оздоровительные смены для детей из Курской и Белгородской областей. Впервые за три года свои двери для подрастающего поколения открыли «Лесная поляна» в Коломне и лагерь «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске. В обоих лагерях за лето текущего года запланировано по 4 смены, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«По поручению нашего Губернатора Андрея Воробьева более 800 детей из Курска и Белгорода проведут свои каникулы в нашем регионе. На днях состоялись заезды первых смен, ребята уже погружаются в лагерную жизнь. В каждом лагере мы создали для них необходимые и комфортные условия», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в лагере «Лесная поляна» уже отдыхает 100 ребят из Курской области, а в лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» — 100 детей из Белгородской области.

Впереди ребят ждут увлекательные две недели, наполненные лекциями, мастер-классами, мероприятиями, направленными на развитие командного духа и укрепление дружеских связей. Каждый сможет проявить себя в творчестве, музыке, танцах и спорте.

Каждая лагерная смена рассчитана на 21 день. Во всех лагерях соблюдены все требования безопасности, а также предусмотрено пяти разовое питание.

Летние каникулы в Подмосковье обещают стать ярким и запоминающимся временем для детей из Курской и Белгородской областей, где они смогут завести новых друзей и получить новые впечатления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.