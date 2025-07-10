В лагере Солнечногорска детей обучили правилам безопасного поведения на дороге

В завершение летней смены в лагере «Лучик» на базе Андреевской школы состоялась встреча воспитанников с сотрудниками Госавтоинспекции городского округа Солнечногорск. Ребятам подробно рассказали о правилах дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов для повышения безопасности пешеходов в темное время суток. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции не только провели познавательную лекцию, но и продемонстрировали оснащение патрульной машины.

«Безопасность наших детей — один из главных приоритетов. Знание правил дорожного движения и использование световозвращающих элементов помогают сократить количество чрезвычайных ситуаций», — отметил замглавы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

В завершение встречи каждому ребенку вручили световозвращающий смайлик. В летних школьных лагерях округа регулярно проводят подобные мероприятия, направленные на формирование у детей ответственного отношения к опасным участкам дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.