В лагере Подмосковья стартовала первая смена для детей участников СВО

«Этим летом свыше 3 тысяч детей участников специальной военной операции проведут каникулы в нашем лучшем лагере региона. Уже сегодня 500 ребят из разных уголков Подмосковья прибыли в лагерь на первую смену, где их ждут три недели отдыха и развлечений. Мы постараемся, чтобы каждый день в лагере был полон новых впечатлений и открытий», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Как уточнили в региональном ведомстве, всего этим летом в «Литвиново» будет организовано шесть лагерных смен, чтобы охватить как можно больше детей. Каждая смена будет иметь свое уникальное название и направление.

В лагере подготовили разнообразную развивающую и развлекательную программу на весь период пребывания детей. Кроме того, в программу летнего отдыха включены многочисленные творческие мастер-классы, спортивные соревнования и образовательные мероприятия.

Внимание в лагере уделено и безопасности: все здания и спортивные площадки были тщательно проверены, а вожатые прошли специальную подготовку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.