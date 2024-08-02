В лагере Подмосковья прошел экоурок для участников смены

В Балашихинской школе № 21 имени Д. А. Наливалкина для воспитанников детского летнего лагеря состоялся экоурок от регионального оператора Ногинского кластера по обращению с твердыми коммунальными отходами. Главная тема: «Экопривычки — как способ бережного отношения к окружающей среде», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Ребятам рассказали, какие виды отходов существуют и как они влияют на наш мир. Они узнали о загрязнении воздуха, воды и почвы из-за неправильного обращения с отходами, а также о рукотворных океанических мусорных пятнах и длительном разложении пластика, стекла и металла.

Участники осознали важность сохранения окружающей среды и защиты природы, которую можно осуществить, разделяя и сдавая отходы в переработку. Эколог поделилась современными способами переработки отходов, которые возвращают материалы во вторичный оборот, экономя первичные ресурсы планеты.

Также обсудили, как неконтролируемое потребление негативно влияет на окружающую среду и какие меры можно принять для его сокращения. Одним из способов, наряду с раздельным сбором отходов, стали «экопривычки», которые минимизируют использование одноразовых предметов и снижают общее количество отходов.

В завершение эколог напомнила о важности правильного обращения с отходами и порекомендовала применять полученные экопривычки на практике, а также заниматься самообразованием с помощью полезных онлайн ресурсов.

Среди таких ресурсов была упомянута рубрика «Медиабанк» от Российского экологического оператора, где можно ознакомиться с лучшими экопрактиками, посмотреть образовательные видеоролики и найти интересные экологические медиа-ресурсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.