В лагере «Колобок» Ленинского округа провели мероприятие в честь Дня светофора

Познавательно-развлекательное мероприятие, приуроченное к Международному дню светофора, состоялось в детском оздоровительном-лагере «Колобок» Ленинского городского округа. На праздник были приглашены сотрудники Госавтоинспекции, которые подготовили интересные конкурсы для ребят, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Мы провели это замечательное мероприятие с целью формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге. Для лучшего усвоения информации мы организовали для них интересные конкурсы, игры и эстафеты», — сказала инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Ленинскому городскому округу Ирина Чекмарева.

Она отметила, подобные мероприятия помогают детям лучше осознавать возможную опасность на проезжей части и формируют у них правильное поведение при переходе через дорогу. Полученные знания должны помочь детям стать более ответственными участниками дорожного движения.

«В нашем дошкольном отделении всегда ведется колоссальная работа по обучению наших воспитанников правилам ПДД. Педагоги используют различные формы обучения», — рассказала заместитель директора Видновской школы № 11, начальник лагеря дошкольного отделения «Колобок» Яна Николаева.

В этом году в детском оздоровительном лагере «Колобок» отдыхает около 50 детей.

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