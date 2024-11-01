В лабораториях Подмосковья провели около 7 тыс исследований говядины за октябрь

В этом месяце в региональных лабораториях государственной ветеринарной санитарной экспертизы было проверено свыше 7,1 тысяч исследований более 5,9 тысяч проб говядины, представленной на региональных рынках и ярмарках, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Проведены физико-химические и дозиметрические виды исследований, а также пробы варки. В результате мероприятий с реализации по физико-химическим показателям снято 5,5 килограмм говядины.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области также подчеркнули, что проведение лабораторных исследований позволяет не допускать реализацию некачественной продукции населению региона. Приобретать мясо можно только в местах санкционированной торговли, поскольку покупка в непроверенных локациях может закончиться не только отравлением, но и более тяжелыми последствиями. Продавец в обязательном порядке должен иметь при себе ветеринарные сопроводительные документы, содержащие информацию о происхождении, перемещениях и лабораторных проверках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.